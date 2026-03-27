Без отца осталось двое детей: каким был погибший на фронте Артур Петров

Украинский стендап-комик и военнослужащий Артур Петров погиб на фронте во время выполнения боевого задания. Трагическую весть сообщила его жена.

По имеющейся информации, Петров погиб 18 марта 2026 года в населенном пункте Купянск-Узловой на Харьковщине. Он попал под обстрел во время эвакуации раненых военных. Комик служил в рядах Вооруженных сил Украины с апреля 2025 года, а в последнее время — в составе 43-й отдельной механизированной бригады. Фокус рассказывает, что известно об Артуре Петрове.

Кто такой Артур Петров

До начала службы Артур Петров был известным стендап-комиком и сценаристом. Он более семи лет выступал в проекте "Подпольный стендап", участвовал в телевизионных шоу и работал над сценариями развлекательных и социальных проектов.

В своих выступлениях он сочетал юмор с личными историями и общественными темами. Также работал над медицинским проектом, где с помощью юмора планировал объяснять сложные вещи.

Відео дня

Личная жизнь

Известно, что Петров был женат и воспитывал двоих детей. Он жил вместе с женой, детьми, тещей и домашним любимцем.

Артур Петров погиб 18 марта Фото: Facebook

Реакция близких

Жена комика призвала всех, кто его знал, помнить его "смешным", каким он был при жизни.

Дата и место прощания с Артуром Петровым пока неизвестны.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

