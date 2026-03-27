"Пам'ятайте його смішним": що відомо про стендап-коміка Артура Петрова, який загинув на фронті (фото, відео)

Український стендап-комік і військовослужбовець Артур Петров загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Трагічну звістку повідомила його дружина.

За наявною інформацією, Петров загинув 18 березня 2026 року у населеному пункті Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Він потрапив під обстріл під час евакуації поранених військових. Комік служив у лавах Збройних сил України з квітня 2025 року, а останнім часом — у складі 43-ї окремої механізованої бригади. Фокус розповідає, що відомо про Артура Петрова.

Хто такий Артур Петров

До початку служби Артур Петров був відомим стендап-коміком та сценаристом. Він понад сім років виступав у проєкті "Підпільний стендап", брав участь у телевізійних шоу та працював над сценаріями розважальних і соціальних проєктів.

У своїх виступах він поєднував гумор із особистими історіями та суспільними темами. Також працював над медичним проєктом, де за допомогою гумору планував пояснювати складні речі.

Особисте життя

Відомо, що Петров був одружений і виховував двох дітей. Він жив разом із дружиною, дітьми, тещею та домашнім улюбленцем.

Артур Петров загинув 18 березня Фото: Facebook

Реакція близьких

Дружина коміка закликала всіх, хто його знав, пам’ятати його "смішним", яким він був за життя.

Дата і місце прощання з Артуром Петровим наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

ЗСУ ліквідували відомого російського актора.

Українська блогерка та ведуча шоу "Ебаут" Наті Гресько долучилася до ЗСУ на початку 2024 року. Знаменитість довго це приховувала, проте тепер думає, що може таким чином залучити більше підтримки своїй бригаді.

Крім того, гуморист, блогер і стрімер Кирило Ганін приєднався до армії. Дві його попередні спроби від початку повномасштабного вторгнення РФ були невдалими — в ТЦК відмовляли йому в мобілізації.