ЗСУ ліквідували відомого російського актора (фото)

Відомий російський актор Микола Ткаченко загинув на війні проти України. Його ліквідували в районі Покровська на Донеччині.

Влітку 2025 року Ткаченко вирішив завершити акторську кар’єру та добровільно підписав контракт з російською окупаційною армією. Після цього він незаконно перетнув державний кордон України та виконував бойові завдання у складі військ країни-агресора. Про це пишуть російські ЗМІ.

Деталі його служби не розголошувалися, однак мати Ткаченка підтвердила, що тіло її 36-річного сина було знайдене в районі Покровська.

Хто такий Микола Ткаченко

Микола Ткаченко був відомий ролями у популярних російських серіалах, зокрема "Універ", "СашаТаня", "Тригер" та "ІП Пирогова". Також він знімався в проєктах "СеняФедя", "Нереаліті" і "Тріада-2". Акторську освіту здобув у Театральному інституті імені Бориса Щукіна, а з 2021 року працював у Театрі сучасної драматургії.

Актор Микола Ткаченко Фото: Instagram

