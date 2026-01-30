Зірка українських серіалів розповів про мобілізацію (фото)

Український актор Дикого театру та популярних серіалів Петро Крилов добровільно долучився до лав Збройних Сил України. З осені він почав готуватися до цього.

Наприкінці січня 2026 року Петро публічно повідомив в Instagram, що вже є військовослужбовцем ЗСУ.

Петро Крилов мобілізувався

За словами артиста, до вступу він готувався заздалегідь: завершив особисті справи, віддавши борги.

"Завжди вважав, що до питань життя і смерті варто відноситись послідовно. Тому у кінці листопада, коли нарешті віддав всі борги і був винен тільки собі — почав займатись питанням вступу до лав ЗСУ", — зізнався Крилов.

Зокрема, актор Дикого театру наголосив, що вже офіційно став військовослужбовцем і наразі перебуває на етапі підготовки.

"Спокійно, вдумливо, без паніки і істерик. Обрав напрямок, обрав підрозділ. Етап анкетування, декілька онлайн співбесід і, нарешті, офлайн зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. Наразі — я військовослужбовець. З чим себе і вітаю. Честь та Кров", — додав артист, показавшись у формі.

Петро Крилов Фото: Instagram

Втім, Петро публічно не розкрив деталей щодо місця служби.

У Дикому театрі тим часом відреагували на новини та зазначили, що пишаються рішенням свого колеги.

"Пишаємося рішенням актора Петра Крилова доєднатися до сил оборони і дякуємо за нього. Петро виконував роль Майстра у виставі "Метод 46", і ми дуже сподівались, що й цього разу він вийде на сцену. Але військові плани непередбачувані і важливіші за будь які інші плани", —йдеться в заяві колег Крилова.

Реакція мережі

У коментарях українці подякували артисту за його рішення та побажали удачі:

"Ох цей Петро! Бережи себе, друже!".

"Нехай удача буде з тобою і нехай Бог береже! Дякую тобі за цей крок!".

"Петь… обіймаю тебе, дяка тобі величезна!!! Хай тебе береже Бог і всі існуючі і неіснуючі янголи охоронці!!!!".

"Петя, ти супер, будь обережний, обіймаю!".

Глядачам Петро Крилов, який народився в білоруському Вітебську та навчався в Карпенка-Карого в Києві, став відомий за ролями в серіалах "Ментівські війни. Одеса", "Джек і Лондон", "Будиночок на щастя", "Прикордонники", "Пес" тощо.

