Звезда украинских сериалов рассказал о мобилизации (фото)

Украинский актер Дикого театра и популярных сериалов Петр Крылов добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. С осени он начал готовиться к этому.

В конце января 2026 года Петр публично сообщил в Instagram, что уже является военнослужащим ВСУ.

Петр Крылов мобилизовался

По словам артиста, к поступлению он готовился заранее: завершил личные дела, отдав долги.

"Всегда считал, что к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно. Поэтому в конце ноября, когда наконец отдал все долги и был должен только себе — начал заниматься вопросом вступления в ряды ВСУ", — признался Крылов.

В частности, актер Дикого театра отметил, что уже официально стал военнослужащим и сейчас находится на этапе подготовки.

"Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн собеседований и, наконец, офлайн встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. Сейчас — я военнослужащий. С чем себя и поздравляю. Честь и Кровь", — добавил артист, показавшись в форме.

Впрочем, Петр публично не раскрыл деталей относительно места службы.

В Диком театре тем временем отреагировали на новости и отметили, что гордятся решением своего коллеги.

"Гордимся решением актера Петра Крылова присоединиться к силам обороны и благодарим за него. Петр исполнял роль Мастера в спектакле "Метод 46", и мы очень надеялись, что и на этот раз он выйдет на сцену. Но военные планы непредсказуемы и важнее любых других планов", — говорится в заявлении коллег Крылова.

Реакция сети

В комментариях украинцы поблагодарили артиста за его решение и пожелали удачи:

"Ох этот Петр! Береги себя, друг!".

"Пусть удача будет с тобой и пусть Бог хранит! Спасибо тебе за этот шаг!".

"Петь... обнимаю тебя, спасибо тебе огромное!!! Пусть тебя хранит Бог и все существующие и несуществующие ангелы хранители!!!!".

"Петя, ты супер, будь осторожен, обнимаю!".

Зрителям Петр Крылов, который родился в белорусском Витебске и учился у Карпенко-Карого в Киеве, стал известен по ролям в сериалах "Ментовские войны. Одесса", "Джек и Лондон", "Домик на счастье", "Пограничники", "Пес" и др.

