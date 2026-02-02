ВСУ ликвидировали известного российского актера (фото)

Известный российский актер Николай Ткаченко погиб на войне против Украины. Его ликвидировали в районе Покровска в Донецкой области.

Летом 2025 года Ткаченко решил завершить актерскую карьеру и добровольно подписал контракт с российской оккупационной армией. После этого он незаконно пересек государственную границу Украины и выполнял боевые задачи в составе войск страны-агрессора. Об этом пишут российские СМИ.

Детали его службы не разглашались, однако мать Ткаченко подтвердила, что тело ее 36-летнего сына было найдено в районе Покровска.

Кто такой Николай Ткаченко

Николай Ткаченко был известен ролями в популярных российских сериалах, в частности "Универ", "СашаТаня", "Триггер" и "ИП Пирогова". Также он снимался в проектах "СеняФедя", "Нереалити" и "Триада-2". Актерское образование получил в Театральном институте имени Бориса Щукина, а с 2021 года работал в Театре современной драматургии.

Актер Николай Ткаченко Фото: Instagram

