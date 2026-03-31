Життя було непростим: що відомо про актора "Масок" Комарова, який помер у 62 роки

Сумна звістка сколихнула український культурний простір: помер актор і зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров. Йому було 62 роки, останні роки життя він провів в Одесі, відійшовши від телебачення.

Володимир Комаров був одним із найяскравіших учасників популярного гумористичного проєкту "Маски-шоу", який здобув широку популярність у 1990-х роках. Його сценічні образи та пластична комедія зробили його впізнаваним для кількох поколінь глядачів.

Куди він зник після популярності

Після завершення роботи в "Маски-шоу" у 2002 році актор поступово відійшов від телебачення. Він зосередився на інших творчих проєктах — створив музичний гурт і виступав у комедійному дуеті, а згодом обрав більш спокійний спосіб життя.

У 2010-х роках Комаров несподівано змінив сферу діяльності: працював екскурсоводом в Одесі та займався ремеслом — виготовляв курильні люльки, ставши одним із небагатьох майстрів цієї справи.

Відео дня

Актор Володимир Комаров Фото: Facebook

Особисте життя і родина

Особисте життя актора було непростим: він тричі був одружений, однак усі шлюби завершилися розлученням. Попри це, він підтримував зв’язок із дітьми.

У нього залишилися:

донька Анастасія, яка мешкає в Італії;

син Віталій, який працює дитячим психологом в Одесі.

Один із його синів, Костянтин, помер багато років тому після тяжкої хвороби — ця трагедія сильно вплинула на актора.

Останні роки

Останні роки життя Володимир Комаров провів у спокійному ритмі, уникаючи публічності. Він жив сам, займався улюбленою справою та майже не з’являвся у медіа.

Смерть актора стала несподіванкою для багатьох його шанувальників і колег, які пам’ятають його як одного з символів епохи української телевізійної комедії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Прощання з Комаровим відбудеться 1 квітня у Пантелеймонівському монастирі в Одесі о 13:00.

