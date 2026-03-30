Помер актор театру "Маски" Володимир Комаров

29 березня у віці 62-х років помер український комік, актор, музикант, колишній учасник комік-трупи "Маски" Володимир Комаров.

Про це повідомили в Facebook "Театр Маски". Причиною смерті стала серцева недостатність.

Прощання відбудеться 1 квітня у Пантелеймонівському монастирі в Одесі, деталі церемонії пообіцяли оголосити пізніше.

З 1985 до 1987 року Володимир працював актором ансамблю пантоміми та клоунади "Маски" при Одеській обласній філармонії. Згодом був актором Київського естрадного театру "Шарж".

Однак у 1989 році він знову повернувся до "Масок", знімався в серіалах, художніх фільмах і виступав на сцені до 2002 року.

Наприкінці 2002 року Комаров остаточно залишив комік-трупу "Маски" й створив комік-дует "Одеколон" разом з Олексієм Агоп'яном. У 2005 році він заснував музичну групу "Д-ръ БрМенталь".

З 2018 року виступав з Борисом Барських, учасником комік-трупи "Маски", як актор у виставі "Моцарт і Сольєрі".

Про смерть Володимира Комарова повідомили на сторінці "Театр Маски" у Facebook

