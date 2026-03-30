Умер актер театра "Маски" Владимир Комаров

29 марта в возрасте 62-х лет умер украинский комик, актер, музыкант, бывший участник комик-труппы "Маски" Владимир Комаров.

Об этом сообщили в Facebook "Театр Маски". Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Прощание состоится 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре в Одессе, детали церемонии пообещали объявить позже.

С 1985 до 1987 года Владимир работал актером ансамбля пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской областной филармонии. Впоследствии был актером Киевского эстрадного театра "Шарж".

Однако в 1989 году он снова вернулся в "Маски", снимался в сериалах, художественных фильмах и выступал на сцене до 2002 года.

В конце 2002 года Комаров окончательно покинул комик-труппу "Маски" и создал комик-дуэт "Одеколон" вместе с Алексеем Агопьяном. В 2005 году он основал музыкальную группу "Д-ръ БрМенталь".

С 2018 года выступал с Борисом Барских, участником комик-труппы "Маски", как актер в спектакле "Моцарт и Сольери".

О смерти Владимира Комарова сообщили на странице "Театр Маски" в Facebook

