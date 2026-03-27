На войне погиб стендап-комик Артур Петров

Во время боев за Украину погиб стендап-комик Артур Петров, который воевал в составе 43-й отдельной механизированной бригады.

Мужчина погиб 18 марта в Купянске-Узловом во время эвакуации раненых. Об этом сообщила его жена Екатерина в Facebook.

Она рассказала, что он находился в ВСУ с апреля 2025 года, а в течение последних месяцев был в составе 43 отдельной механизированной бригады.

Детали о дате и месте прощания с Артуром Петровым жена сообщит позже.

Мужчине было 40 лет. Он родился в Днепре.

Артур Петров выступал в жанре stand-up comedy, а также участвовал в различных YouTube-проектах. В частности, он выступал вместе с известным проектом "Подпольный стендап". Также он давал сольные концерты.

Жена Артура Петрова сообщила о его гибели в Facebook Фото: скриншот

Відео дня

