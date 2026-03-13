"Было всего 24 года": на фронте погиб единственный сын генерала Даниила Доценко (видео)

На войне, защищая Украину, погиб старший лейтенант Никита Доценко с позывным "Дос". В частности, он служил офицером отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го центра специального назначения.

Как сообщает издание "Патриот Донбасса", Никита Доценко погиб вблизи Купянска в результате удара вражеской управляемой авиабомбы.

"Воин отличался высоким профессионализмом и ответственностью и стал примером для собратьев. Общественная организация "Группа Патриот" выражает глубокие соболезнования семье, близким и собратьям погибшего защитника Украины", — пишет "Патриот Донбасса".

Кроме того, информацию о гибели военного также распространил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Telegram. Он отметил, что мужчине было всего 24 года.

Так, добровольно на фронт Никита Доценко ушел в возрасте 22 лет. Также Андрей Цаплиенко отметил, что офицер был единственным сыном генерала Даниила Доценко, бывшего начальника ДЗНД СБУ.

"В 22 года добровольно ушел на фронт. Погиб вблизи Купянска в результате удара вражеской управляемой авиабомбы. Вечная память и слава Герою. Искренние соболезнования близким и собратьям офицера", — говорится в его заметке.

Как сообщил украинский церковный деятель Александр Драбинко на своей странице в Facebook, 12 марта митрополит Переяславский и Вишневский Александр вместе со священниками Переяславско-Вишневской епархии отслужили чин отпевания защитника Никиты Доценко в Спасо-Преображенском соборе в Киеве.

"Старший офицер отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го центра специального назначения старший лейтенант Никита Доценко, единственный сын своих родителей, пошел на войну в 22 года, хотя имел право на отсрочку, и до конца выполнил свой воинский долг. Защитнику было 24 года. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям и всем, кто знал Никиту. Пусть упокоит Всемилостивый Господь его душу с праведными", — пишет Александр Драбинко.

В Киеве провели в последний путь старшего лейтенанта Никиту Доценко Фото: Facebook

Напомним, что 9 марта Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели командира 39-й бригады тактической авиации, Героя Украины и полковника Александра Довгача. Отмечают, что он погиб во время выполнения боевого задания на Восточном направлении.

Также Фокус писал, что на Запорожском направлении погибли две молодые посестры с позывными "Кара" и "Лайза". Как известно, защитниц, которые спасали раненых бойцов, убил российский дрон.