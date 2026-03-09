На войне погиб командир авиабригады и Герой Украины Александр Довгач: детали

Командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины и полковник Александр Довгач погиб во время выполнения боевого задания на Восточном направлении.

Об этом сообщили на странице в Telegram Воздушных сил ВСУ, трагедия произошла днем 9 марта, когда пилот выполнял боевую задачу в условиях превосходства противника в воздухе и активной работы вражеских систем противовоздушной обороны.

Как отмечают в ведомстве, Александр Довгач возглавлял 39-ю бригаду тактической авиации и был опытным боевым летчиком. В частности, мужчина еще с начала полномасштабной войны под его командованием подразделение наносило удары по позициям российских войск. И за время службы пвин совершил сотни боевых вылетов.

"Он в очередной раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни... Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым летчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары", — говорится в публкации.

Отмечается, что он выполнял боевые задачи на разных участках фронта, в частности во время обороны Киевщины, Харьковщины и Херсонщины, а также в боях за остров Змеиный.

"Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия", — пишут в Воздушных силах.

Сейчас обстоятельства гибели летчика устанавливаются. В ведомстве также выразили соболезнования семье и близким погибшего военного.

Напомним, что в 2025 году в декабре во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.

Также Фокус писал, что в прошлом году в сентябре на Запорожском направлении погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик. Он выполнял боевое задание на самолете Су-27, когда случилась трагедия.