На фронте погиб подполковник Евгений Иванов: был старшим штурманом авиации

Погиб пилот Су-27 Евгений Иванов
Трагедия произошла на восточном направлении | Фото: Открытые источники

8 декабря во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.

Трагедия произошла на восточном направлении, говорится в заявлении бригады.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося и детали не разглашаются. Сослуживцы Иванова выразили искренние соболезнования родным и близким пилота.

Новость дополняется.