На фронте погиб подполковник Евгений Иванов: был старшим штурманом авиации
8 декабря во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.
Трагедия произошла на восточном направлении, говорится в заявлении бригады.
На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося и детали не разглашаются. Сослуживцы Иванова выразили искренние соболезнования родным и близким пилота.
Новость дополняется.