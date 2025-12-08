На фронте погиб подполковник Евгений Иванов: был старшим штурманом авиации

8 декабря во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.

Трагедия произошла на восточном направлении, говорится в заявлении бригады.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося и детали не разглашаются. Сослуживцы Иванова выразили искренние соболезнования родным и близким пилота.

Новость дополняется.