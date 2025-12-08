Підтримайте нас RU
На фронті загинув підполковник Євген Іванов: був старшим штурманом авіації

Загинув пілот Су-27 Євген Іванов
Трагедія сталася на східному напрямку | Фото: Відкриті джерела

8 грудня під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Євген Іванов.

Трагедія сталася на східному напрямку, йдеться в заяві бригади.

Наразі з'ясовуються всі обставини того, що сталося, і деталі не розголошуються. Товариші по службі Іванова висловили щирі співчуття рідним і близьким пілота.

Новина доповнюється.