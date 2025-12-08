Воєнний фокус Російсько-українська війна
На фронті загинув підполковник Євген Іванов: був старшим штурманом авіації
8 грудня під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Євген Іванов.
Трагедія сталася на східному напрямку, йдеться в заяві бригади.
Наразі з'ясовуються всі обставини того, що сталося, і деталі не розголошуються. Товариші по службі Іванова висловили щирі співчуття рідним і близьким пілота.
Новина доповнюється.