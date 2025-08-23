Авіакатастрофа МіГ-29: Україна втратила ще одного пілота, подробиці

У ніч на 23 серпня під час заходу на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар.

Related video

Майор повертався на базу після бойового вильоту, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Наразі з'ясовуються обставини загибелі та причини аварії винищувача під керуванням пілота 1979 року народження.

Військові висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Трагедія трапилася через майже два місяці після загибелі пілота F-16 Максима Устименка, який здійснив свій останній політ. Він збив сім російських повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої цілі літак Устименка зазнав пошкоджень і почав втрачати висоту.

Пілот зробив усе можливе і відвів машину від населеного пункту, але не встиг катапультуватися. Того ж дня йому було посмертно присвоєно звання Героя України.

У серпні 2023 року Україна втратила пілота Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі в Житомирській області разом із двома колегами.

Через роки, 26 серпня 2024-го, під час виконання бойового завдання загинув Олексій "Мунфіш" Месь на F-16. Він героїчно провів свій останній бій у небі, відбиваючи масований обстріл ЗС РФ. Перед своєю загибеллю Месь ліквідував три крилаті ракети та один ударний дрон ворога.

Нагадаємо, 12 квітня 2025 року командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загибель пілота F-16 Павла Іванова в бою.