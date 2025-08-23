Авиакатастрофа МиГ-29: Украина потеряла еще одного пилота, подробности

В ночь на 23 августа при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондар.

Майор возвращался на базу после боевого вылета, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сейчас выясняются обстоятельства гибели и причины крушения истребителя под управлением пилота 1979 года рождения.

Военные выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Трагедия случилась спустя почти два месяца после гибели пилота F-16 Максима Устименко, который совершил свой последний полет. Он сбил семь российских воздушных целей. Во время отработки последней цели самолет Устименко получил повреждения и начал терять высоту.

Пилот сделал все возможное и отвел машину от населенного пункта, но не успел катапультироваться. В тот же день ему было посмертно присвоено звание Героя Украины.

В августе 2023 года Украина потеряла пилота Андрея "Джуса" Пильщикова, погибшего в авиакатастрофе в Житомирской области вместе с двумя коллегами.

Через года, 26 августа 2024-го, во время выполнения боевого задания погиб Алексей "Мунфиш" Месь на F-16. Он героически провел свой последний бой в неб, отражая массированный обстрел ВС РФ. Перед своей гибелью Месь ликвидировал три крылатые ракеты и один ударный дрон врага.

Напомним, 12 апреля 2025 года командование Воздушных сил ВСУ сообщило о гибели пилота F-16 Павла Иванова в бою.