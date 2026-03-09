На війні загинув командир авіабригади та Герой України Олександр Довгач: деталі

Командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України та полковник Олександр Довгач загинув під час виконання бойового завдання на Східному напрямку.

Про це повідомили на сторінці у Telegram Повітряних сил ЗСУ, трагедія сталася вдень 9 березня , коли пілот виконував бойове завдання в умовах переваги противника в повітрі та активної роботи ворожих систем протиповітряної оборони.

Як зауважують у відомстві, Олександр Довгач очолював 39-ту бригаду тактичної авіації та був досвідченим бойовим льотчиком. Зокрема, чоловік ще від початку повномасштабної війни під його командуванням підрозділ завдавав ударів по позиціях російських військ. І за час служби пвін здійснив сотні бойових вильотів.

"Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя… Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів", — йдеться в публкації.

Зазначається, що він виконував бойові завдання на різних ділянках фронту, зокрема під час оборони Київщини, Харківщини та Херсонщини, а також у боях за Острів Зміїний.

"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", — пишуть у Повітряних силах.

Наразі обставини загибелі льотчика встановлюються. У відомстві також висловили співчуття родині та близьким загиблого військового.

