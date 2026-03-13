"Було лише 24 роки": на фронті загинув єдиний син генерала Данила Доценка (відео)

На війні, захищаючи Україну, загинув старший лейтенант Микита Доценко із позивним "Дос". Зокрема, він служив офіцером відділення безпілотних авіаційних комплексів 138-го центру спеціального призначення.

Як повідомляє видання "Патріот Донбасу", Микита Доценко загинув поблизу Куп’янська внаслідок удару ворожої керованої авіабомби.

"Воїн відзначався високою професійністю та відповідальністю і став прикладом для побратимів. Громадська організація "Група Патріот" висловлює глибокі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого захисника України", — пише "Патріот Донбасу".

Крім того, інформацію про загибель військового також поширив військовий кореспондент та журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Telegram. Він зауважив, що чоловіку було лише 24 роки.

Так, добровільно на фронт Микита Доценко пішов у віці 22 років. Також Андрій Цаплієнко зауважив, що офіцер був єдиним сином генерала Данила Доценка, колишнього начальника ДЗНД СБУ.

"В 22 роки добровільно пішов на фронт. Загинув поблизу Куп’янська внаслідок удару ворожої керованої авіабомби. Вічна пам’ять і слава Герою. Щирі співчуття близьким та побратимам офіцера", — йдеться в його дописі.

Як повідомив український церковний діяч Олександр Драбинко на своїй сторінці у Facebook, 12 березня митрополит Переяславський і Вишневський Олександр разом із священниками Переяславсько-Вишневської єпархії відслужили чин відспівування захисника Микити Доценка у Спасо-Преображенському соборі в Києві.

"Старший офіцер відділення безпілотних авіаційних комплексів 138-го центру спеціального призначення старший лейтенант Микита Доценко, єдиний син своїх батьків, пішов на війну у 22 роки, хоча мав право на відстрочку, і до кінця виконав свій військовий обов’язок. Захисникові було 24 роки. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, побратимам і всім, хто знав Микиту. Нехай упокоїть Всемилостивий Господь його душу з праведними", — пише Олександр Драбинко.

У Києві провели в останню путь старшого лейтенанта Микиту Доценка Фото: Facebook

Нагадаємо, що 9 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загибель командира 39-ї бригади тактичної авіації, Героя України та полковника Олександра Довгача. Зазначають, що він загинув під час виконання бойового завдання на Східному напрямку.

Також Фокус писав, що на Запорізькому напрямку загинули дві молоді посестри з позивними "Кара" і "Лайза". Як відомо, захисниць, які рятували поранених бійців, убив російський дрон.