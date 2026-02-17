Дві подруги загинули разом: захисниць "Кару" і "Лайзу" на Запоріжжі убив дрон РФ

На Запорізькому напрямку загинули дві молоді посестри з позивними "Кара" і "Лайза". Захисниць, які рятували поранених бійців, убив російський дрон.

Про загибель на війні в Україні двох молодих військовослужбовиць повідомив у Facebook командир роти наземних роботизованих комплексів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Волков. Він розповів, що подруг поховали 16 лютого.

"Карa" і "Лайза" на щиті. Дві посестри, дві подружки, загинули разом — ворожий дрон", — повідомив командир.

Він розповів, що дві молоді дівчини рятували поранених, брали на себе важкі функції та допомоагали передньому краю.

"Кара" пройшла окупацію Херсонської області та російську фільтрацію, знущання окупантів і незаконне утримання в Таганрозі.

"І все одно стала в стрій, захищати Україну до останнього подиху", — зазначив Волков.

"Лайза" першою прийшла до підрозділу за "контраком 18-24", опановувала наземні роботизовані комплекси.

"Тиха, світла, сильна. Справжня", — згадує про неї командир.

За словами Сергія Волкова, загиблі захисниці займалися евакуацією поранених і загиблих героїв з "кілзони".

Дві молоді військовослужбовиці загинули від дрона РФ Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 лютого ЗМІ писали, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель екіпажу Мі-24 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" Збройних сил України.

12 лютого командир батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Олег Ляшко повідомляв, що на фронті загинув колишній депутат від "Радикальної партії" та військовий Роман Каліш.