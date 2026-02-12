На війні загинув колишній депутат від "Радикальної партії" та військовий Роман Каліш: що відомо

В зоні бойових дій загинув колишній народний депутат України, ветеран спецпідрозділів та активний учасник оборони країни — Роман Каліш. Як зауважив його друг та побратим Олег Ляшко, причиною смерті став удар російського дрону.

Як йдеться у публікаці на сторінці у Facebook командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Олега Ляшка, їхнє знайомство з Романом Калішем відбулося ще у 2014 році в Запоріжжі. Він нагадав, що загиблий військовий служив у підрозділі "Альфа", працював в СБУ, а після виходу на пенсію очолив місцеву організацію "Радикальної партії". З початком повномасштабного вторгнення він знову мобілізувався та взяв участь у захисті України на передовій.

Командир підкреслив, що 11 лютого, під час виконання бойового завдання, Каліш загинув від атаки безпілотного літального апарата.

У публікації також було опубліковане архівне фото з 2014 року, на якому Ляшко і Каліш встановлюють прапор України на будівлі СБУ у Слов’янську, після визволення міста від російських окупантів.

Відео дня

"На фото: ми з Романом у Словʼянську в липні 2014 року, на другий день після його звільнення від рашистів. Встановлюємо наш Прапор на будівлі місцевого СБУ, яке рашисти перетворили на катівню", — йдеться в дописі військового.

Архівне фото з 2014 року на якому Ляшко і Каліш встановлюють прапор України Фото: Олег Ляшко/Facebook

Як пише видання "ТСН", Роман Каліш був народним депутатом України VIII скликання. Наразі час та місце прощання з воїном не повідомляється.

Нагадаємо, що 17 грудня 2025 року український бойовий гелікоптер розбився під час перехоплення безпілотників "Шахед", усі члени екіпажу загинули. Серед них був командир екіпажу, уродженець Черкащини Олександр Шемет, який раніше здійснив останній авіапрорив на "Азовсталь" і отримав звання Героя України.

Також Фокус писав, що у листопаді у тилу, під час церемонії нагородження на плацу, загинув Володимир Святненко — брат журналіста ТСН та досвідчений боєць ЗСУ.