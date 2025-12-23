Катастрофа Мі-24: загинув Герой України, який здійснив останній авіапрорив на "Азовсталь"

Український бойовий гелікоптер розбився під час перехоплення "Шахедів", усі члени екіпажу загинули. Серед них був уродженець Черкащини, командир екіпажу Олександр Шемет.

Олександр Шемет був командиром екіпажу. Саме він здійснив останній авіапрорив на "Азовсталь" за що отримав звання Героя України, про це "Суспільному" розповів брат загиблого Юрій Шемет.

"Ввечері 17 грудня надійшов наказ вилетіти на перехоплення "Шахедів". Борт піднявся, тримав зв'язок із пунктом управління. Згодом на пункті управління вертоліт на радарі не фіксувався. Це говорить про те, що він уже впав. Підтвердження загибелі є. На місці падіння знайдено чотири трупи. Всі члени екіпажу загинули. Це вже факт", — сказав Юрій Шемет.

Про загибель екіпажу повідомила пресслужба 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка 18 грудня. Як розповів Юрій Шемет, авіакатастрофа сталась на Черкащині. Офіційного висновку щодо загибелі військових поки що немає.

За словами Юрія Шемета, попереднє розслідування встановило, що вертоліт зіштовхнувся із російським дроном "Шахед".

"Тут ще такі обставини, що цей "Шахед" не був видимий на пункті управління. Мабуть, він летів дуже низько. Ті люди, які проводили розслідування, кажуть, що такого вони раніше не бачили. Вертоліт так сильно пошкоджено, що його, можна сказати, повністю розірвало на шматки. Тіла дуже обгоріли. Який саме "Шахед" влучив у вертоліт, також поки що мені не відомо", — розповів Юрій Шемет.

Нині триває ідентифікація тіл загиблих. Та розшифровка "чорного ящика". Брат Героя України розповів, що спілкувався із племінником, сином Олександра, який також є військовим, той запевнив, що причиною аварії не могла стати несправність вертольота чи "якась помилка пілота".

Герой України Олександр Шемет – що відомо

Військовослужбовець Олександр Шемет більшу частину життя проживав у Львівській області, куди був направлений на службу після закінчення військового вишу. Із 2015 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обороняв Київ. Має відзнаки "Козацький хрест" I та II ступенів, був нагороджений орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня. Звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка" Олександр Шемет отримав після останнього авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі. Бойове завдання виконував 5 квітня 2022 року.

"Він виконав політ в окупований Маріуполь, доставляв туди боєприпаси, медикаменти, а назад забирав поранених. Коли вони летіли назад, то потрапили під сильний обстріл, але він зумів зберегти машину, екіпаж і успішно повернутися назад", — розповів брат загиблого Героя України.

13 грудня Олександрові виповнилося 55 років. Тоді брати спілкувалися востаннє. Крім брата, в Олександра залишилися мати, дружина, а також донька та син.

"Син пішов батьківськими стопами. Також військовий", — додав Юрій Шемет.

13 березня 2024 року Фокус писав про загибель двох пілотів 12 окремої бригади армійської авіації. Командування повідомило про втрату: бійці загинули приблизно о 22 год 12 березня. Того ж дня Міноборони РФ заявило про удар по місцю дислокації вертольотів ЗСУ: атакували боєприпасом з касетною бойовою частиною.