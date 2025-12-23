Катастрофа Ми-24: погиб Герой Украины, который совершил последний авиапрорыв на "Азовсталь"

Украинский боевой вертолет разбился во время перехвата "Шахедов", все члены экипажа погибли. Среди них был уроженец Черкасской области, командир экипажа Александр Шемет.

Александр Шемет был командиром экипажа. Именно он совершил последний авиапрорыв на "Азовсталь" за что получил звание Героя Украины, об этом "Суспільному" рассказал брат погибшего Юрий Шемет.

"Вечером 17 декабря поступил приказ вылететь на перехват "Шахедов". Борт поднялся, держал связь с пунктом управления. Впоследствии на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался. Это говорит о том, что он уже упал. Подтверждение гибели есть. На месте падения найдены четыре трупа. Все члены экипажа погибли. Это уже факт", — сказал Юрий Шемет.

О гибели экипажа сообщила пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко 18 декабря. Как рассказал Юрий Шемет, авиакатастрофа произошла в Черкасской области. Официального заключения о гибели военных пока нет.

По словам Юрия Шемета, предварительное расследование установило, что вертолет столкнулся с российским дроном "Шахед".

"Здесь еще такие обстоятельства, что этот "Шахед" не был виден на пункте управления. Видимо, он летел очень низко. Те люди, которые проводили расследование, говорят, что такого они раньше не видели. Вертолет так сильно поврежден, что его, можно сказать, полностью разорвало на куски. Тела очень обгорели. Какой именно "Шахед" попал в вертолет, также пока мне не известно", — рассказал Юрий Шемет.

Сейчас продолжается идентификация тел погибших. И расшифровка "черного ящика". Брат Героя Украины рассказал, что общался с племянником, сыном Александра, который также является военным, тот заверил, что причиной аварии не могла стать неисправность вертолета или "какая-то ошибка пилота".

Герой Украины Александр Шемет — что известно

Военнослужащий Александр Шемет большую часть жизни проживал во Львовской области, куда был направлен на службу после окончания военного вуза. С 2015 года принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения оборонял Киев. Имеет награды "Казацкий крест" I и II степеней, был награжден орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени. Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Александр Шемет получил после последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе. Боевое задание выполнял 5 апреля 2022 года.

"Он выполнил полет в оккупированный Мариуполь, доставлял туда боеприпасы, медикаменты, а обратно забирал раненых. Когда они летели обратно, то попали под сильный обстрел, но он сумел сохранить машину, экипаж и успешно вернуться обратно", — рассказал брат погибшего Героя Украины.

13 декабря Александру исполнилось 55 лет. Тогда братья общались в последний раз. Кроме брата, у Александра остались мать, жена, а также дочь и сын.

"Сын пошел по отцовским стопам. Также военный", — добавил Юрий Шемет.

13 марта 2024 года Фокус писал о гибели двух пилотов 12 отдельной бригады армейской авиации. Командование сообщило о потере: бойцы погиб около 22 часов 12 марта. В тот же день Минобороны РФ заявило об ударе по месту дислокации вертолетов ВСУ: атаковали боеприпасом с кассетной боевой частью.