В бою погиб экипаж Ми-24: 12 воздушная бригада ВСУ сообщила о трагедии на фронте

На фронте погиб экипаж вертолета М-24 ВСУ (иллюстративное фото) | Фото: Из открытых источников

Погиб экипаж вертолета Ми-25, сообщила 12 отдельная бригада армейской авиации Вооруженных сил Украины. Во время выполнения боевого задания потеряли жизни четверо украинских воинов.

Около 16:30 18 декабря информация о гибели экипажа Ми-24 появилась на странице Facebook 12 ОБАА армейской авиации ВСУ. В заметке — краткая информация о потере четырех бойцов и призыв помочь четырем семьям, которые потеряли близких людей. По предварительным данным, трагедия могла произойти во время отражения атаки дронов-камикадзе ВС РФ в Черкасской области.

12 ОБАА ВСУ сообщила о гибели экипажа Ми-25 18 декабря
Потеря Ми-24 ВСУ — сообщение о гибели экипажа 18 декабря
Новость дополняется...