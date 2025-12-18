В бою погиб экипаж Ми-24: 12 воздушная бригада ВСУ сообщила о трагедии на фронте

Погиб экипаж вертолета Ми-25, сообщила 12 отдельная бригада армейской авиации Вооруженных сил Украины. Во время выполнения боевого задания потеряли жизни четверо украинских воинов.

Около 16:30 18 декабря информация о гибели экипажа Ми-24 появилась на странице Facebook 12 ОБАА армейской авиации ВСУ. В заметке — краткая информация о потере четырех бойцов и призыв помочь четырем семьям, которые потеряли близких людей. По предварительным данным, трагедия могла произойти во время отражения атаки дронов-камикадзе ВС РФ в Черкасской области.

Потеря Ми-24 ВСУ — сообщение о гибели экипажа 18 декабря Фото: Скриншот

Новость дополняется...