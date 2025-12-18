У бою загинув екіпаж Мі-24: 12 повітряна бригада ЗСУ повідомила про трагедію на фронті

Загинув екіпаж вертольота Мі-25, повідомила 12 окрема бригада армійської авіації Збройних сил України. Під час виконання бойового завдання втратили життя четверо українських воїнів.

Близько 16:30 18 грудня інформація про загибель екіпажу Мі-24 з'явилась на сторінці Facebook 12 ОБрАА армійської авіації ЗСУ. У дописі — коротка інформація про втрату чотирьох бійців та заклик допомогти чотирьом родинам, які втратили близьких людей. За попередніми даними, трагедія могла статися під час відбиття атаки дронів-камікадзе ЗС РФ у Черкаській області (потребує уточнення).

Пресслужба 12 ОБрАА не надала деталей про трагічний інцидент у небі. Є лише лаконічний допис та заклик допомогти родинам. Імена по звання воїнів, місце та обставини загибелі не вказуються.

Втрата Мі-24 ЗСУ - допис про загибель екіпажу 18 грудня Фото: Скриншот

Втрата Мі-24 ЗСУ — деталі

Повітряні сили ЗСУ інформували про масовану атаку дронів ЗС РФ, яка відбулась в ніч з 17 на 18 грудня. Однією з цілей російських засобів ураження були Черкаси та Кривий Ріг, ідеться у серії повідомлень у Telegram. У OSINT-каналі "Око Гора" написали, що екіпаж Мі-24 міг загинути, відбиваючи атаку російських безпілотників.

Відео дня

Сухопутні війська ЗСУ поки не коментували обставини загибелі чотирьох пілотів вертольота Мі-24, про яку стало відомо 18 грудня.

12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка — це підрозділ армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, створений у 1992 році. Бригада воює на вертольотах Мі-24, Мі-8, Мі-26 тощо. До відбиття нападу ЗС РФ 12 ОБрАА долучилась ще у 2014 році: робили рейси до Донецького аеропорту. Станом на сьогодні є імена п'ятьох бійців, які загинули під час великої війни. У 2022 році — Олександр Гарматюк, Вячеслав Сіндій, Максим Шендриков, у 2024 — Андрій Бакун, Ярослав Кава.

Зазначимо, 13 березня 2024 року Фокус писав про загибель двох пілотів 12 окремої бригади армійської авіації. Командування повідомило про втрату: бійці загинув близько 22 год 12 березня. Того ж дня Міноборони РФ заявило про удар по місцю дислокації вертольотів ЗСУ: атакували боєприпасом з касетною бойовою частиною.

Нагадуємо, у серпні 2025 року стало відомо про загибель пілота винищувача МіГ-29 Олександра Мигуля. У квітні 2025 трагічно загинув пілот F-16 Павло Іванов.