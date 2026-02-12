На войне погиб бывший депутат от "Радикальной партии" и военный Роман Калиш: что известно

В зоне боевых действий погиб бывший народный депутат Украины, ветеран спецподразделений и активный участник обороны страны — Роман Калиш. Как отметил его друг и побратим Олег Ляшко, причиной смерти стал удар российского дрона.

Как говорится в публикации на странице в Facebook командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады Олега Ляшко, их знакомство с Романом Калишем состоялось еще в 2014 году в Запорожье. Он напомнил, что погибший военный служил в подразделении "Альфа", работал в СБУ, а после выхода на пенсию возглавил местную организацию "Радикальной партии". С началом полномасштабного вторжения он снова мобилизовался и принял участие в защите Украины на передовой.

Командир подчеркнул, что 11 февраля, во время выполнения боевого задания, Калиш погиб от атаки беспилотного летательного аппарата.

В публикации также было опубликовано архивное фото с 2014 года, на котором Ляшко и Калиш устанавливают флаг Украины на здании СБУ в Славянске, после освобождения города от российских оккупантов.

"На фото: мы с Романом в Славянске в июле 2014 года, на второй день после его освобождения от рашистов. Устанавливаем наш Флаг на здании местного СБУ, которое рашисты превратили в застенок", — говорится в сообщении военного.

Архивное фото с 2014 года на котором Ляшко и Калиш устанавливают флаг Украины Фото: Олег Ляшко/Facebook

Как пишет издание "ТСН", Роман Калиш был народным депутатом Украины VIII созыва. Сейчас время и место прощания с воином не сообщается.

Напомним, что 17 декабря 2025 года украинский боевой вертолет разбился во время перехвата беспилотников "Шахед", все члены экипажа погибли. Среди них был командир экипажа, уроженец Черкасской области Александр Шемет, который ранее совершил последний авиапрорыв на "Азовсталь" и получил звание Героя Украины.

Также Фокус писал, что в ноябре в тылу, во время церемонии награждения на плацу, погиб Владимир Святненко — брат журналиста ТСН и опытный боец ВСУ.