Загибель екіпажу Мі-24 "Херсон": в ДБР відкрили кримінальне провадження, що відомо про трагедію

ДБР відкрило кримінальне провадження через загибель екіпажу гелікоптера Мі-24 Збройних сил України. Про трагедію в лютому 2026 року повідомляли у 11 ОБрАА "Херсон".

Про кримінальне провадження щодо загибелі екіпажу Мі-24 ЗСУ у Державному бюро розслідувань повідомили у відповідь на запит hromadske. Справа була відкрила 6 лютого за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них.

Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді службового обмеження на термін до 2 років, обмеження волі на строк до 5 років, тримання до 2 років у дисциплінарному батальйоні чи позбавлення волі на строк від 5 до 15 років.

На момент публікації новини слідчі не надали інших деталей щодо перших результатів розслідування.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР у Києві, а процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура — про це на запит журналістів повідомили в Офісі генпрокурора.

Втрата Мі-24 ЗСУ: що відомо

Про загибель екіпажу Мі-24 9 лютого повідомляла пресслужба 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон".

"З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом", — ідеться в дописі бригади.

Обставини трагедії на момент публікації новини не розкривалися.

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року 12 окрема бригада армійської авіації ЗСУ повідомляла, що в бою загинув екіпаж Мі-24. В катастрофі Мі-24 загинув Герой України, командир екіпажу Олександр Шемет — про це розповідав його брат Юрій Шемет. За його словами, трагедія сталася в Черкаській області, і попередньо вертоліт зіштовхнувся із російським дроном "Шахед", проте офіційних висновків щодо причин катастрофи не було.