Гибель экипажа Ми-24 "Херсон": в ГБР открыли уголовное производство, что известно о трагедии

ГБР открыло уголовное производство из-за гибели экипажа вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины. О трагедии в феврале 2026 года сообщали в 11 ОБрАА "Херсон".

Об уголовном производстве по гибели экипажа Ми-24 ВСУ в Государственном бюро расследований сообщили в ответ на запрос hromadske. Дело было открыто 6 февраля по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Указанная статья предусматривает наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет, ограничение свободы на срок до 5 лет, содержание до 2 лет в дисциплинарном батальоне или лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

На момент публикации новости следователи не предоставили других деталей относительно первых результатов расследования.

Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР в Киеве, а процессуальное руководство осуществляет Черниговская специализированная прокуратура — об этом на запрос журналистов сообщили в Офисе генпрокурора.

Потеря Ми-24 ВСУ: что известно

О гибели экипажа Ми-24 9 февраля сообщала пресс-служба 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон".

"С болью сообщаем о невосполнимой утрате. С боевого задания не вернулись наши собратья — экипаж вертолета Ми-24. Только лучшие сыны Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом", — говорится в заметке бригады.

Обстоятельства трагедии на момент публикации новости не раскрывались.

Напомним, 18 декабря 2025 года 12 отдельная бригада армейской авиации ВСУ сообщала, что в бою погиб экипаж Ми-24. В катастрофе Ми-24 погиб Герой Украины, командир экипажа Александр Шемет — об этом рассказывал его брат Юрий Шемет. По его словам, трагедия произошла в Черкасской области, и предварительно вертолет столкнулся с российским дроном "Шахед", однако официальных выводов о причинах катастрофы не было.