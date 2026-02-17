Две подруги погибли вместе: защитниц "Кару" и "Лайзу" в Запорожской области убил дрон РФ
На Запорожском направлении погибли две молодые сестры с позывными "Кара" и "Лайза". Защитниц, которые спасали раненых бойцов, убил российский дрон.
О гибели на войне в Украине двух молодых военнослужащих сообщил в Facebook командир роты наземных роботизированных комплексов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Волков. Он рассказал, что подруг похоронили 16 февраля.
"Кара" и "Лайза" на щите. Две посестры, две подружки, погибли вместе — вражеский дрон", — сообщил командир.
Он рассказал, что две молодые девушки спасали раненых, брали на себя тяжелые функции и помогали переднему краю.
"Кара" прошла оккупацию Херсонской области и российскую фильтрацию, издевательства оккупантов и незаконное содержание в Таганроге.
"И все равно стала в строй, защищать Украину до последнего вздоха", — отметил Волков.
"Лайза" первой пришла в подразделение по "контракту 18-24", осваивала наземные роботизированные комплексы.
"Тихая, светлая, сильная. Настоящая", — вспоминает о ней командир.
По словам Сергея Волкова, погибшие защитницы занимались эвакуацией раненых и погибших героев из "килзоны".
Напомним, 17 февраля СМИ писали, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели экипажа Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" Вооруженных сил Украины.
12 февраля командир батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады Олег Ляшко сообщал, что на фронте погиб бывший депутат от "Радикальной партии" и военный Роман Калиш.