На війні загинув стендап-комік Артур Петров

Під час боїв за Україну загинув стендап-комік Артур Петров, який воював у складі 43-ї окремої механізованої бригади.

Чоловік загинув 18 березня у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених. Про це повідомила його дружина Катерина у Facebook.

Вона розповіла, що він перебував у ЗСУ з квітня 2025 року, а впродовж останніх місяців був у складі 43 окремої механізованої бригади.

Деталі про дату та місце прощання з Артуром Петровим дружина повідомить пізніше.

Чоловікові було 40 років. Він народився у Дніпрі.

Артур Петров виступав у жанрі stand-up comedy, а також брав участь у різних YouTube-проєктах. Зокрема, він виступав разом з відомим проєктом "Підпільний стендап". Також він давав сольні концерти.

Дружина Артура Петрова повідомила про його загибель у Facebook Фото: скриншот

