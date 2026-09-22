Куди зник Борис Барський з "Маски-шоу" і як склалася його доля (фото)

Український актор, режисер та учасник комік-трупи "Маски-шоу" Борис Барський залишається в Україні — він живе та працює в рідній Одесі. Попри повномасштабну війну та регулярні обстріли міста, народний артист України відмовився кудись виїжджати та залишається зі своїм глядачем.

Сьогодні, 22 вересня, Барському виповнюється 67 років. Фокус з цієї нагоди розповідає, як склалася його доля.

Де він зараз і чим займається?

Борис Володимирович є незмінним режисером та директором одеського театру комік-трупи "Маски" — знаменитого "Будинку клоунів".

Іменинник продовжує регулярно виходити на сцену, грати у виставах, писати вірші (у його доробку вже понад 7 збірок поезії та прози) і випускати книги.

Зокрема, Барський активно виступає перед українськими військовими, підтримує людей на реабілітації та займається благодійністю. За свій вагомий внесок та допомогу армії він отримав почесну відзнаку "Гордість нації".

Борис Барський Фото: Facebook

Особисте життя та випробування долі

Шалений успіх іменинника-одесита супроводжувався як великим сімейним щастям, так і страшною трагедією.

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З 1980 року артист одружений з Наталією Барською, яка колись працювала костюмеркою в їхній студії пантоміми. Пара стала батьками двох дітей.

Втрата сина: у 2010 році родина пережила важкий удар — у віці 25 років від раптового серцевого нападу помер їхній син Костянтин. Артист ділився, що цей біль не минає, і зараз він як ніхто розуміє українських матерів і батьків, які втрачають дітей на війні.

Доросла донька Барського Анастасія, яка раніше змінювала професії, перевчилася на програмістку. Кілька років тому іменинник уперше став дідусем — у нього народилася онука.

Борис Барський з дружиною Фото: З відкритих джерел

Останнім часом у соцмережах народний артист активно анонсовує виступи в Естонії, Литві та Фінляндії, які мають відбутися в листопаді.

Борис Барський Фото: Facebook

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У березні 2026 року помер актор і зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров. Йому було 62 роки.

Викладач історії Олександр Музичко образив покійного актора "Маски-шоу", назвавши його "українофобом" та "кривлякою".

Крім того, Евеліна Бледанс, колишня учасниця одеської комік-групи "Маски", повідомила про смерть своєї сестри Діани.