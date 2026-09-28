Жена Буданова впервые высказалась об их отношениях (фото)

Марианна Буданова рассказала, как они с мужем Кириллом находят время друг для друга во время войны.

Супруга главы Администрации президента дала редкое интервью изданию "ЖВЛ".

Жена Буданова — об их отношениях

По словам Марианны, она тоже служит, поэтому смена должности её мужа (с главы ГУР на главу ОП) никак не отразилась на её жизни.

"Я, как и любые женщины, которые сейчас находятся в Украине и постоянно испытывают те же самые чувства опасности — и за своих близких, и за свои семьи, и за детей, — получаю большую поддержку именно в такой среде. Потому что мы все едины. Для меня ничего не изменилось, потому что я тоже служу и постоянно нахожусь на работе. Мы стараемся находить определенные, скажем так, минутки, чтобы поддержать друг друга и иметь возможность и дальше работать и приносить пользу нашему государству", — сказала женщина.

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Кирилл Буданов с женой Фото: Соцсети

Брак с Марианной Будановой

Своей второй женой, Марианной, глава ОП живет уже более 10 лет. Пара познакомилась 17 августа 2013 года в поезде "Одесса–Киев" накануне Евромайдана. А на первое свидание Кирилл приехал с букетом цветов.

Свадьба состоялась осенью 2013 года.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году Марианна Буданова отказалась эвакуироваться. Она круглосуточно проживала вместе с мужем в его рабочем кабинете ради безопасности и поддержки.

В конце ноября 2023 года на Марианну было совершено покушение — её отравили тяжёлыми металлами (мышьяком и ртутью). Она прошла длительный курс лечения в больнице.

Марианна Буданова Фото: Соцсети

Женщина работает заведующей кафедрой юридической психологии в Национальной академии внутренних дел (НАВД). Кроме того, она является капитаном полиции и имеет ученую степень доктора философии в области психологии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Глава Офиса президента Кирилл Буданов вместе со своей женой посетил пасхальную службу.

Что известно об отравлении супруги Буданова в 2023 году.

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