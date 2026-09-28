Дружина Буданова вперше висловилася про їхні стосунки (фото)
Маріанна Буданова розповіла, як вони з чоловіком Кирилом знаходять спільний час одне для одного під час війни.
Дружина голови ОП дала рідкісний коментар для "ЖВЛ".
Дружина Буданова — про їхні стосунки
За словами Маріанни, вона теж служить, тому в її житті зміна посади чоловіка (з голови ГУР на очільника ОП) ніяк не відобразилася.
"Я, як і будь-які жінки, які наразі в Україні перебувають і постійно переживають всі ті самі відчуття небезпеки і за своїх коханих людей, і за свої родини, і за дітей, отримують багато підтримки саме в такому середовищі. Тому що всі ми єдині. Для мене нічого не змінилося, тому що я також служу і перебуваю постійно на роботі. Ми намагаємося віднаходити певні, скажімо так, хвилинки, щоб підтримати одне одного і мати можливість надалі працювати і приносити користь нашій державі", — сказала жінка.
Шлюб з Маріанною Будановою
Зі своєю другою дружиною, Маріанною, очільник ОП разом уже понад 10 років. Пара познайомилася 17 серпня 2013 року в поїзді "Одеса–Київ" напередодні Євромайдану. А на перше побачення Кирило приїхав з букетом квітів.
Весілля відбулося восени 2013 року.
З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Маріанна Буданова відмовилася евакуюватися. Вона цілодобово проживала разом із чоловіком у його робочому кабінеті задля безпеки та підтримки.
Наприкінці листопада 2023 року Маріанну намагалися вбити — її отруїли важкими металами (миш'яком та ртуттю). Вона пройшла тривалий курс лікування у шпиталі.
Жінка працює завідувачкою кафедри юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ (НАВС). Крім того, вона є капітаном поліції та має науковий ступінь доктора філософії в галузі психології.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Керівник Офісу президента Кирило Буданов разом зі своєю дружиною відвідав великодню службу.
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