73-летняя Брижит Макрон продемонстрировала образ в стиле Барби (фото)

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит Макрон совершил государственный визит в Мадрид, где они появились рядом с королём Испании Филиппом VI и королевой Летицией.

73-летняя французская первая леди была одета в ансамбль нежно-розового цвета, состоящий из платья длиной до колен и пальто в тон.

Образ Брижит Макрон

Изюминкой верхней одежды стал элегантный пояс песочного цвета, завязанный сзади на талии, который гармонично сочетался с туфлями телесного оттенка на высоких шпильках.

Интересно, что розовый — это цвет, которому в последнее время отдаёт предпочтение также королева Великобритании Камилла: она выбрала почти идентичный оттенок во время мартовского визита президента Федеративной Республики Нигерия.

Брижит Макрон и королева Летиция Фото: Instagram

Почему именно розовый?

Розовый больше не воспринимается исключительно как мягкий и нежный цвет; часть его силы кроется в разнообразии оттенков, отмечает руководитель отдела красоты издания HELLO! Кэсси Стир.

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От едва заметного румяного оттенка до яркой фуксии — каждый оттенок имеет своё значение.

"Розовый цвет долгое время ассоциировался с мягкостью, миловидностью и женственностью, но именно это и делает его таким сильным", — говорит журналистка Анита Бхагвандас, автор книги "Уродливая: Почему мир стал одержим красотой и как избавиться от этой одержимости".

Этот цвет может символизировать непокорность, стремление быть замеченной и контроль, а не покорность.

Брижит Макрон и королева Летиция Фото: Instagram

Даже самые бледные оттенки розового, которые раньше считались слишком "сладкими" или "мягкими", сегодня переживают своеобразную "перезагрузку" имиджа.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Вся Франция гудит из-за любовной истории, очень напоминающей сюжет из жизни первой леди страны: 45-летняя Тифен Озьер, дочь Брижит Макрон, встречается с 22-летним инструктором по серфингу Антуаном Лекомтом.

Французская журналистка Наташа Рей скончалась в возрасте 56 лет. В 2021 году она написала скандальную статью о том, что первая леди Франции якобы сменила пол.

Кроме того, мы рассказывали об американке Кэндис Оуэнс, которая обещала подтвердить слухи о смене пола первой леди.