Дочь Брижит Макрон нашла парня на 20 лет моложе: он все объяснил (фото)

Вся Франция гудит из-за любовной истории, очень напоминающей сюжет из жизни первой леди страны: 45-летняя Тифен Озье, дочь Брижит Макрон, встречается с 22-летним инструктором по серфингу Антуаном Лекомтом.

Об особенностях отношений Антуан, возлюбленный дочери Брижит Макрон, рассказал изданию Daily Mail, подчеркнув, что речь идет не о мимолетной курортной симпатии, а о серьезных чувствах.

Пара познакомилась летом в Ле-Туке — фешенебельном приморском городке на северо-западе Франции. По словам Лекомта, сначала он даже не догадывался, с кем имеет дело: "Я и понятия не имел, что она дочь Брижит Макрон, пока не узнал об этом позже".

По его словам, это открытие ничего не изменило.

"Меня это не беспокоит: мы прекрасно ладим, и это самое главное — мы делаем друг друга счастливыми", — говорит молодой человек.

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"Это не летний роман"

Разница в 20 лет между влюбленными не смущает самого Лекомта — напротив, он проводит прямую параллель с отношениями матери своей избранницы.

"Я понимаю, почему люди интересуются этим, ведь наши отношения очень похожи на отношения ее матери, Брижит, и президента Макрона. Это не летний роман. Это любовь, это серьезно. У нас есть планы", — заявил инструктор.

Он добавил, что круг общих знакомых в Ле-Туке отнесся к их союзу доброжелательно.

"Я знаю много людей в Ле-Туке, и все они радуются за нас. Возраст не имеет значения, когда ты влюблен. Тифен, возможно, и старше меня на 20 лет, но она веселая и полна жизни", — объясняет молодой человек.

Молодой бойфренд Тифен Озьер Фото: Instagram

Сам Лекомт успел получить образование в элитной бизнес-школе, а недавно открыл собственное дело — производство премиальных досок для серфинга.

По словам мужчины, пара уже готовится к совместному путешествию: в ближайшие недели они отправятся в Азию по делам.

"Через несколько недель мы отправляемся в Азию по делам. Тифен — юрист, а мне нужно развивать производство на Шри-Ланке, поэтому она мне поможет, и мы поедем вместе. Надеюсь, бизнес будет процветать", — рассказал Лекомт.

Кто такая Тифен Озьер

Тифен — самая младшая из трех детей Брижит Макрон от первого брака с банкиром Андре-Луи Озьером. В январе 2025 года она развелась с мужем, гастроэнтерологом Антуаном Шазо, с которым воспитывает двоих детей – 10-летнего сына Ореля и 12-летнюю дочь Элиз.

По профессии Озьер — юрист. Она всегда оставалась верной опорой как для матери, так и для отчима — президента Франции, который старше ее всего на шесть лет.

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