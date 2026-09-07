Дочка Бріжит Макрон знайшла на 20 років молодшого коханого: він все пояснив (фото)

Уся Франція гуде через історію кохання, що дуже нагадує сюжет із життя першої леді країни: 45-річна Тіфен Озьєр, донька Бріжит Макрон, зустрічається з 22-річним інструктором із серфінгу Антуаном Лекомтом.

Про подробиці стосунків Антуан, коханий доньки Бріжит Макрон, розповів виданню Daily Mail, наголосивши, що йдеться не про мимобіжну курортну симпатію, а про серйозні почуття.

Пара познайомилася влітку в Ле-Туке – фешенебельному приморському містечку на північному заході Франції. За словами Лекомта, спершу він навіть не здогадувався, з ким має справу: "Я гадки не мав, що вона донька Бріжит Макрон, доки не дізнався про це згодом".

За його словами, це відкриття нічого не змінило.

"Мене це не бентежить: ми чудово ладнаємо, і це найголовніше – ми робимо один одного щасливими", – каже молодий чоловік.

"Це не літній роман"

Різниця у 20 років між закоханими не бентежить самого Лекомта – навпаки, він проводить пряму паралель зі стосунками матері своєї обраниці.

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"Я розумію, чому люди цікавляться, адже наші стосунки дуже схожі на стосунки її матері, Бріжит, і президента Макрона. Це не літній роман. Це кохання, це серйозно. У нас є плани", – заявив інструктор.

Він додав, що коло спільних знайомих у Ле-Туке сприйняло їхній союз доброзичливо.

"Я знаю багатьох людей у Ле-Туке, і всі вони раді за нас. Вік не має значення, коли ти закоханий. Тіфен, можливо, й старша за мене на 20 років, але вона весела й сповнена життя", – пояснює молодик.

Молодий бойфренд Тіфен Озьєр Фото: Instagram

Сам Лекомт встиг здобути освіту в елітній бізнес-школі, а нещодавно відкрив власну справу – виробництво преміальних дощок для серфінгу.

За словами чоловіка, пара вже готується до спільної подорожі: найближчими тижнями вони вирушають до Азії у бізнес-справах.

"За кілька тижнів ми вирушаємо до Азії у справах. Тіфен – юристка, а мені потрібно розвивати виробництво на Шрі-Ланці, тож вона мені допоможе, і ми поїдемо разом. Сподіваюся, бізнес процвітатиме", – розповів Лекомт.

Хто така Тіфен Озьєр

Тіфен – наймолодша з трьох дітей Бріжит Макрон від першого шлюбу з банкіром Андре-Луї Озьєром. У січні 2025 року вона розлучилася з чоловіком, гастроентерологом Антуаном Шазо, з яким виховує двох дітей – 10-річного сина Ореля та 12-річну доньку Еліз.

За фахом Озьєр юристка. Вона завжди залишалася відданою опорою як для матері, так і для вітчима – президента Франції, який старший за неї лише на шість років.

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