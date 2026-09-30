73-річна Бріжит Макрон вигуляла образ у стилі Барбі (фото)

Президент Франції Еммануель Макрон разом зі своєю дружиною Бріжит Макрон здійснили державний візит до Мадрида, де з’явилися поруч із королем Іспанії Філіпом VI та королевою Летицією.

73-річна французька перша леді була в ансамблі ніжно-рожевого кольору, що складався із сукні довжиною до колін і пальта в тон.

Образ Бріжит Макрон

Родзинкою верхнього одягу став елегантний пояс пісочного кольору, зав’язаний ззаду на талії, що гармоніював із туфлями тілесного відтінку на високих підборах-шпильках.

Цікаво, що рожевий — це колір, якому останнім часом надає перевагу також королева Великої Британії Камілла: вона обрала майже ідентичний відтінок під час березневого візиту президента Федеративної Республіки Нігерія.

Бріжит Макрон та королева Летиція Фото: Instagram

Чому саме рожевий?

Рожевий більше не сприймається лише як м’який і ніжний колір; частина його сили криється в розмаїтті відтінків, зазначає керівниця відділу краси видання HELLO! Кессі Стір.

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Від ледь помітного рум’яного тону до яскравої фуксії — кожен відтінок має своє значення.

"Рожевий тривалий час асоціювався з м’якістю, миловидністю та жіночністю, але саме це й робить його потужним", — каже журналістка Аніта Бхагвандас, авторка книги "Потворна: Чому світ став одержимим красою і як звільнитися від цього".

Це колір, що може символізувати непокору, прагнення бути поміченою та контроль, а не покірність.

Бріжит Макрон та королева Летиція Фото: Instagram

Навіть найблідіші відтінки рожевого, які раніше вважали надто солодкими чи м’якими, сьогодні переживають своєрідне "перезавантаження" іміджу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Уся Франція гуде через історію кохання, що дуже нагадує сюжет із життя першої леді країни: 45-річна Тіфен Озьєр, донька Бріжит Макрон, зустрічається з 22-річним інструктором із серфінгу Антуаном Лекомтом.

Французька журналістка Наташа Рей померла у віці 56 років. У 2021 році вона написала скандальну статтю про те, що перша леді Франції нібито змінила стать.

Також ми розповідали про американку Кендіс Оуенс, яка обіцяла підтвердити чутки щодо зміни статі першої леді.