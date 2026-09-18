Померла журналістка, яка поширила чутки про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком

Французька журналістка Наташа Рей померла у віці 56 років. У 2021 році вона написала скандальну статтю про те, що перша леді Франції нібито змінила стать.

Як повідомив її колега Ксав'є Пуссар у X, журналістка померла від наслідків онкологічного захворювання. "З глибоким сумом ми дізналися про смерть Наташі Рей, яка померла 13 вересня від раку", — написав репортер на своїй сторінці в X. Пуссар повідомив, що Рей померла 13 вересня і буде похована 18 вересня на кладовищі Сен-Пале.

Наташа Рей стверджувала, що провела "розслідування"

На початку лютого 2024 року Рей повідомила, що в неї діагностували рак молочної залози. Лікарі сказали, що їй залишилося жити не більше двох років. За її словами, проблеми зі здоров’ям у неї почалися ще у 2022 році.

Нагадаємо, саме Наташа Рей у вересні 2021 року написала "розслідування" для ультраправого видання Faits et Documents ("Факти та документи"). Стверджувалося, що вона три роки з’ясовувала таємниці родини Троньє (дівоче прізвище Бріжит Макрон) і тепер переконана, що перша леді Франції насправді народилася чоловіком.

Видео дня

Фото Бріжит Макрон та її родини Фото: Скриншот

Рей і раніше критикувала подружжя Макронів у соцмережах, але чутка про першу леді Франції виявилася дуже "живучою". Наташа Рей давала інтерв’ю, здобула армію прихильників, і її ідеї підтримували навіть у США, де неправду про Бріжит Макрон почала повторювати американська політична активістка та консервативна публіцистка Кендіс Оуенс. Вона вже висловила співчуття в соцмережах.

У підсумку подружжя Макрон подало позов проти Наташі Рей. У 2024 році її засудили до штрафу в розмірі 13,5 тисячі євро за наклеп. Журналістка оскаржила це рішення.

Нагадаємо, що "Фокус" докладно розповідав про сім’ю Бріжит Макрон та про те, якої шкоди твердження Наташі Рей завдали її рідним.

Також ми розповідали про американку Кендіс Оуенс, яка обіцяла підтвердити чутки щодо зміни статі Бріжит Макрон.