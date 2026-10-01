"Он зиговал": Захарова заявила, что Канье Уэст не выступит ни в одном городе РФ

Канье Уэст не сможет дать концерт ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом российском городе. Причину озвучила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова. По её словам, рэпер на протяжении многих лет прославлял нацизм.

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под псевдонимом Ye, не выступит ни в Санкт-Петербурге, ни в других городах России. Такую позицию озвучила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова 1 октября в эфире "Соловьев Live".

"Он пел песни о Гитлере, он продавал мерч, то есть различную сувенирную продукцию своей компании, от своего имени, со свастикой и другими зашифрованными символами, связанными с нацизмом, то есть непосредственно с Третьим рейхом. Он показывал нацистский привет", — подчеркнула дипломат.

Отдельно Захарова коснулась истории города, где планировалось проведение шоу, — Ленинграда, находившегося в осаде.

Видео дня

"Как по тем же улицам, по которым люди проходили эти километры за водой или за крошками хлеба, или везли на санях погибших от голода, будет кататься тот, кто прославляет Гитлера?" — заявила она.

Представительница МИД добавила, что вопрос не ограничивается Северной столицей. По её мнению, такое выступление было бы неприемлемым в любом российском городе, в том числе и в Москве. Она также напомнила об официальной позиции России – неприятии нацизма, гитлеризма и фашизма как в историческом, так и в современном контексте.

Об двух выступлениях Веста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября агентство Say Agency сообщило ещё 17 августа. В качестве места проведения называли "Газпром Арену", что подтверждала и сама площадка, а афиша появилась и на сайте рэпера.

Ранее "Фокус" сообщал, что: