"Він зигував": Захарова заявила, що Каньє Вест не виступить у жодному місті РФ

Каньє Вест не зможе дати концерт ні в Санкт-Петербурзі, ні в будь-якому іншому російському місті. Причину озвучила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, репер роками прославляв нацизм.

Американський репер Каньє Вест, який виступає під іменем Ye, не з'явиться на сцені ні в Санкт-Петербурзі, ні в інших містах Росії. Таку позицію озвучила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова 1 жовтня в ефірі "Соловьев Live".

"Він співав пісні про Гітлера, він продавав мерч, тобто різну сувенірну продукцію від своєї компанії, від свого імені, зі свастикою та іншими закодованими символами, пов'язаними з нацизмом, тобто прямо з Третім рейхом. Він зигував", – наголосила дипломат.

Окремо Захарова звернулася до історії міста, де планували шоу – Ленінград, який був у блокаді.

"Як по тих самих вулицях, якими люди ходили ці кілометри за водою або за крихтами хліба чи возили на санях загиблих від голоду, буде кататися той, хто прославляє Гітлера?" – заявила вона.

Видео дня

Представниця МЗС додала, що питання не обмежується Північною столицею. На її думку, такий виступ був би неприйнятним у будь-якому російському місті, зокрема й у Москві. Вона також нагадала про офіційну позицію Росії – неприйняття нацизму, гітлеризму та фашизму і в історичному, і в сучасному контексті.

Про два виступи Веста в Санкт-Петербурзі 10 та 11 жовтня агентство Say Agency повідомило ще 17 серпня. Локацією називали "Газпром Арену", сам майданчик це підтверджував, а афіша з'явилася й на сайті репера.

Раніше Фокус повідомляв, що: