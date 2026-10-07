"До сих пор нет памятника": показали скромную могилу покойной Анастасии Заворотнюк (фото)

В сети появилось видео с Троекуровского кладбища в Москве, где похоронили российскую актрису Анастасию Заворотнюк. Спустя более двух лет после её смерти на могиле нет памятника: стоит лишь деревянный крест. Видео вызвало оживлённое обсуждение среди пользователей.

Звезда сериалов Анастасия Заворотнюк, которую зрители знают по главной роли няни-украинки в сериале "Моя прекрасная няня", скончалась 29 мая 2024 года. Ей было 53 года. Четыре года актриса боролась со злокачественной опухолью головного мозга.

Автор ролика показал, как выглядит место захоронения артистки. Памятника там нет. Могилу отмечает деревянный крест с портретом актрисы. Вокруг стоят вазоны с цветами, а также портреты и лампады.

Анастасия Заворотнюк об Украине

"Я очень люблю Киев, обожаю Украину, очень часто бываю там и веду там много разных программ, но я выросла в Астрахани, где моя мама, народная артистка, много лет проработала в ТЮГе. Мама до сих пор говорит, что ей 18, и она абсолютно права, потому что её молодые глаза сияют", – говорила Заворотнюк в одном из интервью.

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Скромная могила

В комментариях обсуждают скромную могилу актрисы. Мол, странно, что спустя три года после смерти "до сих пор нет памятника". Некоторые отмечают, что это личное дело близких и родных покойной актрисы.

Могила Анастасии Заворотнюк Фото: Instagram

"Когда же появится памятник?!" – спрашивает одна из зрительниц. Свое сожаление выразил и ещё один пользователь: "Жаль, что до сих пор нет памятника. Анастасия этого заслуживает".

Другие, напротив, видят в скромной могиле особый смысл.

"Все пишут о могиле, а я считаю, что простота понятна каждому и не требует сложных доказательств (в виде изысканных могил)", – отметил один из комментаторов.

Обсуждение в комментариях Фото: Instagram Обсуждение в комментариях Фото: Instagram

Другая пользовательница написала: "Эта могила какая-то живая, по-своему особенная. Живые цветы, не каменный крест, а деревянный, живая растительность. Видно, что в неё вкладывают особые чувства. Эта семья никогда не пыталась быть в центре внимания. У них другие ценности, и, глядя на эту могилу".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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