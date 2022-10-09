Борьба с онкологией: близкие Заворотнюк рассказали, как болезнь изменила актрису

Близкие актрисы сообщают, что она набрала в весе и на фоне болезни возникают сильные головные боли.

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Звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой формой онкологии. По словам друга актрисы, Анатолия Демидова, болезнь сильно изменила внешность, но ее близкие и сама артистка к этому привыкают. О том, что известно о состоянии здоровья известной актрисы пишет новостной портал "Телепрограмма.про"

Демидов рассказал журналистам, что в последнее время Заворотнюк чувствует себя неплохо и у нее хорошее настроение.

"Анастасия очень набрала вес. Но все, кто ее уже видел в этом состоянии, привыкли. Она тоже к себе такой привыкает", — цитирует издание Демидова.

В целом артистка справляется с болезнью, однако последствия тяжелого недуга дают о себе знать — у Заворотнюк периодически возникают сильные головные боли и бывают проблемы с памятью.

Родственники и близкие обычно отказываются комментировать болезнь актрисы, однако нескольким днями ранее дочь Заворотнюк Анна лаконично рассказала о состоянии здоровья своей мамы.

"Держится. Болезнь очень тяжелая", — сообщила Анна.

Девушка активно ведет Instagram и иногда пишет о своей проблеме, поддерживая тех, кто переживает подобное.

Держитесь, моя девочка. Я тоже прохожу через это уже много лет… это самая большая боль моей жизни. Но вы справитесь и мама тоже ваша", — написала Анна Заворотнюк.

Напомним, еще осенью 2019 года в СМИ появилась информация о болезни Анастасии Заворотнюк. Долгое время ходили слухи о том, что на самом деле случилось со звездой телеэкрана и только в апреле 2020 года был опубликован диагноз актрисы — глиобластома.