Боротьба з онкологією: близькі Заворотнюк розповіли, як хвороба змінила актрису

Близькі актриси повідомляють, що вона набрала вагу і на тлі хвороби виникають сильні головні болі.

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Зірка телесеріалу "Моя прекрасна нянька" Анастасія Заворотнюк бореться із важкою формою онкології. За словами друга актриси, Анатолія Демидова, хвороба сильно змінила зовнішність, але її близькі і сама артистка до цього звикають. Про те, що відомо про стан здоров'я відомої актриси, пише новинний портал "Телепрограма.про".

Демидов розповів журналістам, що останнім часом Заворотнюк почувається непогано і має гарний настрій.

"Анастасія дуже набрала вагу. Але всі, хто її вже бачив у цьому стані, звикли. Вона теж до себе такої звикає", — цитує видання Демидова.

Загалом артистка справляється з хворобою, проте наслідки тяжкої недуги даються взнаки — у Заворотнюк періодично виникають сильні головні болі та бувають проблеми з пам'яттю.

Родичі та близькі зазвичай відмовляються коментувати хворобу актриси, проте кількома днями раніше дочка Заворотнюк Анна лаконічно розповіла про стан здоров'я своєї мами.

"Тримається. Хвороба дуже важка", — повідомила Анна.

Дівчина активно веде Instagram і іноді пише про свою проблему, підтримуючи тих, хто переживає таке.

"Тримайтеся, моя дівчинко. Я теж проходжу через це вже багато років… це найбільший біль мого життя. Але ви впораєтеся і мама теж ваша", — написала Анна Заворотнюк.

Нагадаємо, ще восени 2019 року у ЗМІ з'явилася інформація про хворобу Анастасії Заворотнюк. Довгий час ходили чутки про те, що насправді сталося із зіркою телеекрану і лише у квітні 2020 року було опубліковано діагноз актриси — гліобластома.