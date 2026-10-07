"Досі немає памʼятника": показали скромну могилу покійної Анастасії Заворотнюк (фото)

У мережі з'явилося відео з Троєкуровського кладовища в Москві, де поховали російську акторку Анастасію Заворотнюк. Через понад два роки після її смерті на могилі немає пам'ятника: стоїть лише дерев'яний хрест. Відео викликало жваве обговорення серед користувачів.

Зірка серіалів Анастасія Заворотнюк, яку глядачі знають за головною роллю няні-українки в серіалі "Моя прекрасна няня", померла 29 травня 2024 року. Їй було 53 роки. Чотири роки акторка боролася зі злоякісною пухлиною головного мозку.

Автор ролика показав, як виглядає місце поховання артистки. Монумента там немає. Могилу позначає дерев'яний хрест із портретом акторки. Довкола стоять вазони з квітами, ще портрети та лампади.

Анастасія Заворотнюк про Україну

"Я дуже люблю Київ, обожнюю Україну, дуже часто там буваю і веду там багато різноманітних програм, але я виросла в Астрахані, де моя мама, народна артистка, багато років пропрацювала в ТЮГу. Мама досі каже, що їй 18, і вона абсолютно права, бо очі молоді сяють", – казала Заворотнюк в одному з інтерв’ю.

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Скромна могила

У коментарях обговорюють скромну могилу акторки. Мовляв, дивно, що через три роки після смерті "досі немає памʼятника". Дехто зазначає, що це особиста справа близьких та рідних покійної акторки.

Могила Анастасії Заворотнюк Фото: Instagram

"Коли вже буде пам'ятник?!" – запитує одна з глядачок. Жаль висловив і ще один користувач: "Шкода, що досі немає пам'ятника. Анастасія на це заслуговує".

Інші, навпаки, бачать у скромній могилі особливий сенс.

"Усі пишуть про могилу, а я вважаю, що простота зрозуміла кожному й не потребує складних доводів (у вигляді вишуканих могил)", – зазначив один із коментаторів.

Обговорення в коментарях Фото: Instagram Обговорення в коментарях Фото: Instagram

Інша користувачка написала: "Ця могила якась жива, по-своєму особлива. Живі квіти, не кам'яний хрест, а дерев'яний, жива рослинність. Видно, що в неї вкладають особливі почуття. Ця родина ніколи не намагалася бути в центрі уваги. У них інші цінності, і, дивлячись на цю могилу".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Донька Анастасії Заворотнюк показала, який вигляд мала акторка під час лікування від раку. Світлинами вона поділилася у 40-й день після смерті акторки,

Також ми розповідали, що близькі Заворотнюк розповіли, як хвороба змінила актрису.

Крім цього, у Росії податкова виставила рахунок покійній Анастасії Заворотнюк.