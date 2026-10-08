"Очень не хватает": Тоня Матвиенко обратилась к матери в годовщину смерти

Сегодня, 8 октября, годовщина со дня смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. Дочь артистки — Тоня — поделилась архивным фото матери и рассказала о её последней воле.

Тоня опубликовала фотографию мамы на своей странице в Instagram (tonya_matvienko). По словам певицы, Нина Матвиенко хотела, чтобы украинская песня продолжала жить.

Годовщина со дня смерти Нины Матвиенко

Тоня заявила, что ей очень не хватает любви, поддержки и объятий мамы. Однако преданность Нины Украине навсегда останется в памяти людей.

"Покойся с миром. Очень не хватает твоей любви, поддержки и объятий… Твоя любовь к Украине останется с нами навсегда, и теперь звучит не только твоим голосом, как наследие настоящей Берегини. Вы хотели именно этого — да здравствует украинская песня! Слава Украине!" — написала артистка.

Нина Матвиенко Фото: Instagram

Смерть Нины Матвиенко — что известно

Легендарная певица не дожила два дня до своего 76-летия. Причиной смерти стало онкологическое заболевание Матвиенко. У нее была последняя стадия. Артистку похоронили на Звиринецком кладбище.

Видео дня

У Матвиенко остались дочь Антонина и двое сыновей — Иван и Андрей — от брака с Петром Гончаром, за которого певица вышла замуж в 1971 году и с которым прожила до самой смерти.

Нина Матвиенко с семьей Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Антонина Матвиенко посвятила покойной матери песню "Сок земли". Артистка хотела подарить эту композицию маме на 76-й день рождения, который она отпраздновала бы 10 октября 2023 года.

Также Тоня Матвиенко рассказала о своем эмоциональном состоянии после смерти матери. По её словам, время как будто остановилось.

Кроме того, украинская певица Наталья Могилевская поделилась последними снимками с Ниной Матвиенко.