"Дуже бракує": Тоня Матвієнко звернулася до матері у роковини смерті

Сьогодні, 8 жовтня, річниця смерті легендарної української співачки Ніни Матвієнко. Донька артистки – Тоня – поділилася архівним фото матері та розповіла про її останню волю.

Тоня оприлюднила знімок мами на сторінці в Instagram (tonya_matvienko). За словами співачки, Ніна Матвієнко хотіла, щоб українська пісня продовжувала жити.

Роковини смерті Ніни Матвієнко

Тоня заявила, що їй дуже бракує любові, підтримки та обіймів мами. Однак відданість Ніни Україні навіки залишається у пам’яті людей.

"Спочивайте з миром. Дуже бракує Вашої любові, підтримки і обіймів… Ваша любов до України, залишається навіки з нами, і тепер звучить не лише Вашим голосом, як спадщина від справжньої Берегині. Ви хотіли саме так — хай живе українська пісня! Слава Україні!" — написала артистка.

Ніна Матвієнко Фото: Instagram

Смерть Ніни Матвієнко – що відомо

Легендарна співачка не дожила два дні до свого 76-річчя. Причиною смерті стала онкологічна хвороба Матвієнко. У неї була остання стадія. Артистку поховали на Звіринецькому кладовищі.

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У Матвієнко залишилися донька Антоніна та двоє синів – Іван та Андрій – від шлюбу з Петром Гончаром, з яким співачка одружилася у 1971 році та прожила до самої смерті.

Ніна Матвієнко з родиною Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Антоніна Матвієнко присвятила покійній матері пісню "Сік землі". Композицію артистка хотіла подарувати мамі на 76-й день народження, який вона відсвяткувала би 10 жовтня 2023 року.

Також Тоня Матвієнко розповіла про свій емоційний стан після смерті матері. За її словами, час ніби зупинився.

Крім того, українська співачка Наталія Могилевська поділилася останніми знімками з Ніною Матвієнко.