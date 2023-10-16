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Стиль життя

Тоня Матвієнко розповіла про свій стан після смерті матері (фото)

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Фото: tonya_matvienko\Instagram | Ніна Матвієнко з донькою Тонею

Ніна Матвієнко, Герой України та Народна Артистка, померла у віці 75 років на початку жовтня 2023.

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42-річна українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про свій емоційний стан після смерті матері, Народної артистки України Ніни Матвієнко 8 жовтня 2023 року. У своєму Instagram донька покійної знаменитості поділилася свіжим знімком.

"Як я? Ніби час зупинився", — зазначила мама двох дітей.

Зокрема співачка показала своє свіже селфі, судячи з усього, з вечірньої прогулянки в столичному парку.

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Тоня Матвієнко Fullscreen
Тоня Матвієнко
Фото: tonya_matvienko\Instagram

Офіційної причини смерті Ніни Матвієнко наразі невідомо. Вона пішла із життя за 2 дні до свого 76-го дня народження, який мала б відзначити 10 жовтня 2023 року.

У Народної артистки України також залишилося двоє синів — Іван та Андрій. З чоловіком, художником Петром Гончаром, вона розійшлася у 2021.

Ніна Матвієнко Fullscreen
Ніна Матвієнко
Фото: УНІАН

Єдина донька української легенди наразі одружена зі співаком Арсеном Мірзояном. Вони виховують спільну доньку Ніну. Також у Тоні Матвієнко є старша спадкоємиця Уляна.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко записала пісню в подарунок на 76-річчя матері, проте не встигла презентувати особливу композицію.

Також Фокус писав про прощання з Ніною Матвієнко у столичній філармонії 11 жовтня 2023.