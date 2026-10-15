Известному врачу Комаровскому — 66: что известно о его жене, детях и внуках (фото)

Сегодня, 15 октября, свой день рождения отмечает Евгений Комаровский. Ему исполняется 66 лет. Врач-педиатр известен не только своей публичной карьерой и работой телеведущего.

Комаровский написал десятки книг о детской медицине, которые стали настоящим спасением для молодых родителей. Как сейчас живёт известный врач и что известно о его личной жизни — читайте далее в материале Фокуса.

Как Комаровский пришёл в медицину

Евгений родился в Харькове. В его семье не было врачей. Впервые он увлекся медициной после того, как у него родилась сестра. Тогда Комаровский почувствовал большую ответственность за неё.

Впоследствии Евгений поступил в Харьковский медицинский институт на педиатрический факультет. Помимо учебы, Комаровский занимался самообразованием и подрабатывал в больнице.

На третьем курсе он устроился работать санитаром в отделение реанимации детской дорожной больницы, а позже — в отделение реанимации института общей и неотложной хирургии.

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Евгений Комаровский в молодости Фото: Открытые источники

Чем известен Комаровский

В 2010 году Евгений начал вести передачу "Школа доктора Комаровского" на телеканале "Интер". В 2021 году он создал рубрику "Спроси у Комаровского" на канале "Украина".

Кроме того, Комаровский является автором ряда научно-популярных статей и книг для молодых родителей.

В 2020 году известный врач запустил собственный проект "Журнал доктора Комаровского", который, по его словам, позволит родителям и врачу общаться без информационного шума.

Евгений Комаровский в телепередаче Фото: Скрин видео

Жена Комаровского

Жену Евгения зовут Екатерина. Она нелюдимый человек. Однако известно, что она также училась в Харьковском медицинском университете, где и познакомилась с Комаровским. Пара поженилась на четвёртом курсе.

Раньше Екатерина работала офтальмологом, а сейчас — на пенсии.

Жена Евгения Комаровского Фото: Открытые источники

Дети и внуки Комаровского

У Евгения и Екатерины двое детей. Старший сын Дмитрий родился в 1982 году. Сейчас он работает в сфере ИТ. А младший — Андрей — появился у супругов в 1988 году. Он имеет юридическое и экономическое образование, а также участвует в различных проектах отца.

Сыновья Евгения Комаровского Фото: Instagram

Кроме того, у Комаровского трое внуков: один — от старшего сына и двое — от младшего.

Внуки Евгения Комаровского Фото: Instagram Внуки Евгения Комаровского Фото: Instagram

Где живёт семья Комаровского

Интересно, что семья Комаровского остается в Украине, несмотря на полномасштабное вторжение. В основном они живут в Киеве и Харькове.

Сам Евгений также живет в Харькове, периодически наезжая в столицу.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Евгений Комаровский подчеркнул, что украинцам не стоит надеяться, что после смерти Путина наступит мир.

Также украинский врач-педиатр высказался о том, что он думает о мобилизации в Украине. Своё видение детский врач изложил в интервью Дмитрию Гордону.

Кроме того, Комаровский озвучил версию урегулирования конфликта с Россией, в которой предложил уступить часть территорий, чтобы спасти жизни людей.