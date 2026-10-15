Відомому лікарю Комаровському – 66: що відомо про його дружину, дітей та онуків (фото)

Сьогодні, 15 жовтня, святкує день народження Євген Комаровський. Йому виповнюється 66 років. Лікар-педіатр відомий не лише своєю публічною кар’єрою та роботою телеведучого.

Комаровський написав десятки книг про дитячу медицину, що стали неабияким порятунком для молодих батьків. Як зараз живе відомий лікар та що відомо про його особисте життя – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Як Комаровський потрапив у медицину

Євген народився у Харкові. У його родині не було лікарів. Вперше він захопився медициною після того, як у нього народилась сестра. Тоді Комаровський відчув велику відповідальність за неї.

Згодом Євген вступив до Харківського медичного інституту на педіатричний факультет. Окрім навчання, Комаровський займався самоосвітою і підробляв у лікарні.

На третьому курсі чоловік пішов працювати медбратом у відділення реанімації дитячої дорожньої лікарні, а пізніше – у реанімацію інституту загальної та невідкладної хірургії.

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Євген Комаровський у молодості Фото: Відкриті джерела

Чим відомий Комаровський

У 2010 році Євген почав вести передачу "Школа доктора Комаровського" на телеканалі "Інтер". У 2021-му він створив рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна".

Крім цього, Комаровський є автором низки науково-популярних статей і книг для молодих батьків.

У 2020 році зірковий лікар запустив власний проєкт "Журнал доктора Комаровського", який, за його словами, дасть можливість спілкуватися батькам та лікарю без інформаційного шуму.

Євген Комаровський на телепередачі Фото: Скрін відео

Дружина Комаровського

Дружину Євгена звати Катерина. Вона непублічна людина. Однак відомо, що жінка також навчалася у Харківському медичному університеті, де і познайомилась з Комаровським. Пара одружилась на четвертому курсі.

Раніше Катерина працювала офтальмологинею, а зараз – на пенсії.

Дружина Євгена Комаровського Фото: Відкриті джерела

Діти та онуки Комаровського

У Євгена та Катерини двоє дітей. Старший син Дмитро народився у 1982 році. Наразі він працює в IT-сфері. А молодший – Андрій – з’явився у подружжя у 1988 році. Він має юридичну та економічну освіту, а також бере участь у різних проєктах батька.

Сини Євгена Комаровського Фото: Instagram

Крім цього, Комаровський має трьох онуків: одного – від старшого сина, і двох – від молодшого.

Онуки Євгена Комаровського Фото: Instagram Онуки Євгена Комаровського Фото: Instagram

Де живе родина Комаровського

Цікаво, що родина Комаровського залишається в Україні, попри повномасштабне вторгнення. Переважно вони живуть у Києві та Харкові.

Сам же Євген також живе у Харкові, періодично навідуючись до столиці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Євген Комаровський наголосив, що українцям не варто сподіватися, що після смерті Путіна настане мир.

Також український лікар-педіатр висловився, що думає про мобілізацію в Україні. Своє бачення дитячий лікар висловив в інтерв’ю Дмитра Гордона.

Крім того, Комаровський озвучив версію вирішення конфлікту з Росією, в якій запропонував віддати частину територій, аби врятувати життя людей.