Гайтана из-за границы показала свою единственную дочь: как она выглядит (фото)

Украинская певица Гайтана, проживающая за границей, довольно редко показывает свою семью, но накануне решила приоткрыть завесу.

Артистка, которая время от времени приезжает с концертами в Украину, показала подписчикам в Instagram фото, на котором она позирует с дочерью Сапфир-Николь.

Гайтана показала дочь

Мама и дочь отдыхали где-то в теплых краях на фоне парка с животными.

"Живём, учимся, любим и желаем всем мира, счастья и вдохновения", — обратилась к поклонникам Гайтана.

9-летняя Сапфир-Николь заметно подросла. Она держала в руках мягкую игрушку и носила рюкзак на спине.

Гайтана с дочерью Фото: Instagram gaitanamusic

Дочь Гайтаны

Сапфир-Николь — единственный ребенок певицы и её мужа, продюсера Алекса Смарта. Девочка родилась в 2017 году, и с тех пор её знаменитая мама редко показывает подрастающую дочь публике.

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По словам певицы, Сапфир-Николь любит петь, танцевать и рисовать. Гайтана даже посвятила дочери одну из своих песен.

В настоящее время артистка вместе с мужем и дочерью продолжает жить за пределами Украины. Когда именно семья планирует вернуться, Гайтана пока держит в секрете и публично эту тему не комментирует.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

А ещё раньше певица тронула подписчиков, опубликовав архивный снимок из Крыма.