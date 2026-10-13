Гайтана из-за границы показала свою единственную дочь: как она выглядит (фото)
Украинская певица Гайтана, проживающая за границей, довольно редко показывает свою семью, но накануне решила приоткрыть завесу.
Артистка, которая время от времени приезжает с концертами в Украину, показала подписчикам в Instagram фото, на котором она позирует с дочерью Сапфир-Николь.
Гайтана показала дочь
Мама и дочь отдыхали где-то в теплых краях на фоне парка с животными.
"Живём, учимся, любим и желаем всем мира, счастья и вдохновения", — обратилась к поклонникам Гайтана.
9-летняя Сапфир-Николь заметно подросла. Она держала в руках мягкую игрушку и носила рюкзак на спине.
Дочь Гайтаны
Сапфир-Николь — единственный ребенок певицы и её мужа, продюсера Алекса Смарта. Девочка родилась в 2017 году, и с тех пор её знаменитая мама редко показывает подрастающую дочь публике.
По словам певицы, Сапфир-Николь любит петь, танцевать и рисовать. Гайтана даже посвятила дочери одну из своих песен.
В настоящее время артистка вместе с мужем и дочерью продолжает жить за пределами Украины. Когда именно семья планирует вернуться, Гайтана пока держит в секрете и публично эту тему не комментирует.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Гайтана, которая сейчас живет в Швейцарии, уже поделилась снимком, на котором видно, как подросла ее дочь Сапфир-Николь.
- Девочка не будет изучать украинский язык.
А ещё раньше певица тронула подписчиков, опубликовав архивный снимок из Крыма.