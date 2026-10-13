Гайтана з-за кордону показала єдину дочку: як вона виглядає (фото)

Українська співачка Гайтана, яка живе за кордоном, доволі рідко показує свою родину, але напередодні вирішила привідкрити завісу.

Артистка, яка часом приїжджає виступати в Україні, показала підписникам в Instagram фото, на якому позує з дочкою Сапфір-Ніколь.

Гайтана показала дочку

Мама та дочка відпочивали десь у теплих краях на тлі парку з тваринами.

"Живемо, вчимося, любимо й бажаємо всім миру, щастя та натхнення", — звернулася до фанів Гайтана.

9-річна Сапфір-Ніколь помітно підросла. Вона тримала в руках мʼяку іграшку та носила рюкзак на спині.

Гайтана з дочкою Фото: Instagram gaitanamusic

Донька Гайтани

Сапфір-Ніколь – єдина дитина співачки та її чоловіка, продюсера Алекса Смарта. Дівчинка народилася у 2017 році, і відтоді її зіркова мама рідко показує підростаючу доньку публіці.

За словами співачки, Сапфір-Ніколь любить співати, танцювати й малювати. Гайтана навіть присвятила доньці одну зі своїх пісень.

Видео дня

Наразі артистка з чоловіком і донькою продовжує жити поза межами України. Коли саме родина планує повернутися, Гайтана поки тримає в секреті й публічно цю тему не коментує.

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